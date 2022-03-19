شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وأماكن الأكشاك المطروحة للإيجار بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة التسويق بمحافظة الجيزة عن تأجير "بارتيشن" أكشاك تجارية بنطاق أحياء محافظة الجيزة، فى إطار جهود محافظة الجيزة لتطوير الشوارع والطرق وأسفل الكبارى بالمحافظة، واستغلالها لإضافة لمسة جمالية وبشكل حضارى، وكذلك خلق فرص عمل جديد للشباب وجذب المستثمرين، بالضوابط الآتية:

• التعاقد لمدة 3 سنوات بزيادة سنوية 10%.

• يتم تحديد سعر المتر المربع وفقاً لسعر السوق للمنطقة بكل حى.

• دفع مبلغ كجدية تعاقد عند تقديم الطلب بالحى.

• دفع مبلغ تأمين 10% من إجمالى قيمة التعاقد بالحى.

• تقديم نموذج بارتيشن ذات طابع جمالى ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية.

• يتم تواصيل المرافق (مياه – كهرباء)عن طريق الحى.

• يلتزم المتعاقد بسداد قيمة الاستهلاك مع الجهات المختصة.

المستندات المطلوبة:

• صورة بطاقة الرقم القومى.

• صورة من النموذج المقترح للكشك التجارى ومحدد به النشاط على (سى دى أو فلاشة) أو صورة ألوان.

• صورة من السجل التجارى (إن وجد).

• صورة من البطاقة الضربيبة (إن وجد).

الأولوية لأفضل الأشكال المقدمة والأنشطة المقترحة.



الأماكن المتاحة

حى العجوزة

1. قطاع كوبرى الاليزيه أمام الكنيسة متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.

2. قطاع مزلقان أرض اللواء متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.

3. قطاع اسفل كوبرى 6اكتوبر شارع النيل متوفر عدد (4) أكشاك تجارية .

يتم تقديم الطلبات (بحى العجوزة - إدارة التسويق).

حى بولاق الدكرور

1. قطاع كوبرى الاليزيه أمام الكنيسة متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.

2. قطاع مزلقان أرض اللواء متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.

3. قطاع أسفل كوبرى 6 أكتوبر شارع النيل متوفر عدد (4) أكشاك تجارية.

4. قطاع بجوار سور شركة الكهرباء من ترعة المجنونة (المعتمدية) متوفر عدد (10) أكشاك مساحات مختلفة.

يتم تقديم الطلبات (بحى بولاق - إدارة التسويق).