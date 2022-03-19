شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن منافذ وزارة الزراعة المتنقلة بالمحافظات × 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 21 منفذاً متنقلاً لمحافظتي القليوبية والفيوم، محملة بكافة السلع الاستهلاكية، بأسعار مخفضة، والتي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمساهمة في خفض الأسعار.

وفى التقرير التالى نرصد كافة التفاصيل حول سلع وزارة الزراعة:

1 - توفير السلع بمنافذ وزارة الزراعة والتي يبلغ عددها 170 منفذا ثابتا ومتحركا.

2- إطلاق المنافذ بشكل دائم لكل المحافظات من بداية الأسبوع المقبل وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

3- تنظيم معرضين دائمين للسلع رمضان في حديقة الأورمان وشارع الهرم في محافظة الجيزة لبيع سلع وياميش رمضان.

4- سلع وزارة الزراعة من مزارع الوزارة بقطاعاتها المختلفة، وتحمل شعار من خير مزارعنا لأهالينا.

5- وسيجرى ضخ كميات كبيرة خلال الأيام القادمة تلبي احتياجات الأسواق، وذلك لمشاركة كافة الوزارات التي تقوم بدور كبير في ذلك، ومنها وزارة الداخلية والتموين والأوقاف والتنمية المحلية، مطالباً المواطنين بالثقة في الحكومة.

6- سعر طبق البيض في المنافذ بـ52 جنيها مقابل 57 في الأسواق.

7- تعرض في المنافذ سلع أخرى مثل اللحوم بسعر 135 جنيها وطماطم وخيار وبطاطس وأرز ومكرونة وعسل وزيت الزيتون.