شكرا لقرائتكم خبر عن مكونات شنطة رمضان وأسعارها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية كميات كبيرة من كراتين رمضان بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار تتراوح من " ‏‏52 – 95 – 123 "جنيه للكرتونة ، وأن كل فئة مالية من هذه الكرتونة ‏تحتوي بداخلها على السلع الأساسية من " زيت – سكر – ارز – ‏مكرونة – شاي – صلصة " كما ان هذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب ‏المواطن بفئات نقدية اخرى.‏

”الخليج 365” ينشر تقريرا عن مكونات شنطة رمضان في نقاط محددة .

شنطة رمضان بسعر 52 جنيه تتكون من

1 كيلو أرز

عبوة زيت خليط 800 جرام

كيس مكرونة 400 جرام

شاى 40 جرام

صلصة 300 جرام

شنطة رمضان بسعر 95 جنيه تتكون من

عبوة زيت خليط 800 جرام

أرز معبأ 1 كيلو

فول 500 جرام

مسلى نباتى 800 جرام

صلصة 300 جرام

مكرونة 400 جرام

كيس بلح 1 كيلو

شنطة رمضان بسعر 123 جنيه تتكون من

عبوة زيت خليط 1 لتر

أرز معبأ 1 كيلو

فول 500 جرام

عدس معبأ 500 جرام

مسلى نباتى 800 جرام

صلصة 300 جرام

عدد 2 كيس مكرونة زنه الواحد 400 جرام

بلح فاخر 1 كيلو

شاى 40 جرام