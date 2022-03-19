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مكونات شنطة رمضان وأسعارها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة  التموين والتجارة ‏الداخلية كميات كبيرة من  كراتين رمضان بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة  بأسعار تتراوح من  " ‏‏52 – 95 – 123 "جنيه للكرتونة ، وأن كل فئة مالية من هذه الكرتونة ‏تحتوي بداخلها على السلع الأساسية من " زيت – سكر – ارز – ‏مكرونة – شاي – صلصة " كما ان هذه  السلع مرشحة للزيادة حال طلب ‏المواطن بفئات نقدية اخرى.‏

 

”الخليج 365” ينشر تقريرا عن مكونات شنطة رمضان  في نقاط محددة .

 

شنطة  رمضان بسعر 52 جنيه تتكون من 

1 كيلو أرز

عبوة زيت خليط 800 جرام

كيس مكرونة 400 جرام

شاى 40 جرام

صلصة 300 جرام

 

شنطة رمضان  بسعر 95 جنيه تتكون من 

عبوة زيت خليط 800 جرام

أرز معبأ 1 كيلو

فول 500 جرام

مسلى نباتى 800 جرام

صلصة 300 جرام

مكرونة 400 جرام

كيس بلح 1 كيلو

 

 

شنطة رمضان  بسعر 123 جنيه تتكون من 

عبوة زيت خليط 1 لتر  

أرز معبأ 1 كيلو

فول 500 جرام

عدس معبأ 500 جرام

مسلى نباتى 800 جرام

صلصة 300 جرام

عدد 2 كيس مكرونة زنه الواحد   400 جرام

بلح فاخر  1 كيلو

شاى 40 جرام

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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