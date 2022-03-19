شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين حول موعد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، والذى يتبقى على أول أيامه حوالى 14 يوما، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 2 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية .

وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وبذلك يتبقى 19 يوما على الشهر المعظم.

ويعتبر يوم السبت الموافق 2 أبريل فلكيا أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30 .