شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الاشتراك فى مسابقة وزارة البيئة "صحتنا من صحة كوكبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة عبر موقعها الإلكترونى، تفاصيل الاشتراك فى مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" خلال شهر مارس الحالى، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البيئة وإحدى شركات القطاع الجهاز استعداداً لمؤتمر المناخ Cop27.

وتشمل المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها، والأمراض المترتبة على تلوث الهواء، وخاصة أمراض الحساسية، كما تتضمن المسابقة سؤالاً شهرياً، يقوم المتسابق بالإجابة عليه على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وبعد ذلك يتم تقييم الإجابات من خلال وزارة البيئة، والإعلان عن الفائزين، وتشمل الجوائز توزيع عدد 2000 دراجة هوائية.