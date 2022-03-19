شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من استخدام مستحضرات احتقان الأنف أكثر من 3 أيام دون إشراف طبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الأنف لمدة تزيد عن ثلاثة أيام دون إشراف طبي.
وقالت هيئة الدواء المصرية، إن المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الأنف هى مستحضرات نستخدمها لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والأنفلوانزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية.
وتابعت هيئة الدواء: من الأشكال الصيدلية الموجودة للمستحضرات الخاصة بعلاج احتقان الأنف نقط الأنف، بخاخ الأنف.
يأتي ذلك في إطار دور الهيئة الرقابي والتوعوي والخدمي التي تقوم به هيئة الدواء .