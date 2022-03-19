شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من استخدام مستحضرات احتقان الأنف أكثر من 3 أيام دون إشراف طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الأنف لمدة تزيد عن ثلاثة أيام دون إشراف طبي.​

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الأنف​ هى مستحضرات نستخدمها لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والأنفلوانزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية.​

وتابعت هيئة الدواء: من الأشكال الصيدلية الموجودة للمستحضرات الخاصة بعلاج احتقان الأنف نقط الأنف​، بخاخ الأنف​.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة الرقابي والتوعوي والخدمي التي تقوم به هيئة الدواء .​