استمرار فتح التقدم لعلماء جامعة القاهرة بمشروعات بحثية للحد من تغير المناخ

القاهرة - سامية سيد - تستمر جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى استقبال المشروعات البحثية من علماء الجامعة للحد من تحديات تغير المناخ، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من تغير المناخ.

وترسل المقترحات البحثية على الإيميل المخصص [email protected] فى موعد أقصاه 28 مارس 2022 متضمنة فكرة المشروع وأهدافه ومنهجيته وتأثيره المتوقع، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مُحدّثة للباحث الرئيسي.