شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تفاوت درجات الحرارة في الأيام المقبلة.. والطقس بارد ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سوف تتفاوت في الأيام المقبلة، بين الارتفاع في فترات النهار، والانخفاض في الليل.

أضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن درجات الحرارة في اليومين الماضيين، سوف تصل إلى 25 درجة مئوية في النهار، وتنخفض بين 10 و11 درجة مئوية في الليل، مردفا: "دائما نهايات الفصول تشهد تقلبات جوية كبيرة، فصل الربيع سوف يبدأ رسميا خلال أيام، ويوم الثلاثاء سوف نشهد تقلبات انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة".

وأكمل محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر: "نستمر في هذه الحالة من الانخفاض في درجات الحرارة لمدة أسبوع على الأقل، وسوف نشعر ببرودة في الليل، وبعد شم النسيم سوف ترتفع درجات الحرارة ويكون قد انتهى فصل الشتاء مناخيا تماما، وقد نشهد في الأيام المقبلة، فرصا لسقوط الأمطار أحيانا".