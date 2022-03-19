نظر دعوى إطلاق اسم "السيسي" على العاصمة الإدارية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بإطلاق اسم الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، على مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأقام الدعوى محمد سميح، المحامي، أن هذا الطلب يأتي عرفانا وتقديرا لجهود الرئيس السيسي لخدمة مصر وبنائه، وإدارته مشروعات قومية ضخمة أدت إلى زيادة النمو الاقتصادي المصري وعودتها للصدارة بين الأمم المتقدمة، وقيامه برعاية المشروعات العملاقة وشبكة الطرق، وإطلاقه مبادرة حياة كريمة ومبادرات جميعها لصالح المواطن المصري.

وذكرت الدعوى، أن الرئيس السيسي، أصدر قرارا بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة جنوب طريق السويس وغيرها من المشروعات التي كان لها عظيم الأثر في بناء الدولة الحديثة من مدن سكنية وجامعات ومشروعات عملاقة.وتابعت الدعوى، أنه انطلاقا من الواجب الوطني والعرفان لصاحب تلك المشروعات فإن تسمية العاصمة الإدارية باسم الرئيس، أقل ما نقدمه له على كل ما قدمه للمواطن وللدولة المصرية.