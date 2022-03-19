النيابة العامة: حبس المتهم بالتعدي على جاره في "بور فؤاد"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق سمير:



قررت النيابة العامة حبس المتهم باقتحام مسكن جاره والتعدي عليه بأسلحة بيضاء ببور فؤاد 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم السبت؛ "حيث ورد إلى النيابة العامة بلاغٌ يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري تضمن شكوى شخص من محاولة جاره اقتحام مسكنه بأسلحة بيضاء، وإذ لم يتمكن من ذلك تعدَى عليه بالضرب محدثًا به إصابات، وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعَ مُصوَّرةً التقطت أجزاء من الواقعة، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وسألت النيابة العامة المجني عليه وزوجته وابنته ووالدة المتهم، فشهدوا بأنه لخلافات بين المجني عليه والمتهم أحرز الأخير أسلحة بيضاء وأتلف باب مسكنهم بها، فتدخلت والدة المتهم للتفريق بينهما، إلا أنه تعدى على المجني عليه ضربًا وأحدث به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، كما عاينت النيابة العامة محل الواقعة، وتبينت ما به من تلفيات، واطلعت على المقاطع التي التُقِطَت للواقعة وواجهت بها شهودها فأقروا بصحتها ونِسْبتها للأشخاص الظاهرين بها، وقد وردت تحريات الشرطة لتفيد صحةَ تلك الرواية المذكورة، كما تم ضبط ما أحرزه المتهم من أسلحة بيضاء إذ أرشد عن مكان إخفائها.



وإذ استجوبت النيابة العامة المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، بينما أقرَّ بصحة نسبة المقاطع المصورة إليه، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.