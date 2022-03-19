محاكمة المتهمين في قضية "ثأر دار السلام" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في قضية ثأر بدار السلام.

من المقرر نظر المحاكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، و محمد الشرقاوي، و سالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف قرار الإحالة قيام المتهمين "أ.ر"، 25 سنة، صاحب محل، وشقيقه "ع"، 35 سنة، عامل بمحل زجاج، وابن شقيقه "م"، 18 سنة، طالب، و"إ.م"، 32 سنة، بدون عمل بالشروع فى قتل المجنى عليه محمد.ش عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه ثأرًا لما بدر من شقيقه بقتل شقيق المتهمين الأول والثانى وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء.