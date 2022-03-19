مصدرأمني يكشف حقيقة فيديو إزالة منزل مواطن لصالح مشروع ترعة الزمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشف مصدر أمنى حقيقة الفيديو الذى تداولته بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يزعم فيه تعنت وزارة النقل ضده، وقيامها بإزالة منزله لصالح أحد المشروعات.

‎وأضاف المصدر؛ بالفحص تبين أن الفيديو قديم منذ نهاية عام 2021، وقامت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة بثه، بينما الحقيقة أن الإزالة الواردة بمقطع الفيديو لم تتم.

‎وتابع المصدر؛ كما تبين أن الفيديو يخص أحد المنازل بمنطقة كانت معدة كخط سير لمحور ترعة الزمر، وتم تغيير خط سير المحور والتراجع عن تلك الإزالات بعيدا عن تلك المنطقة، وقال المصدر أنه تم تحديد الشخص وراء تداول هذا الفيديو، و جار ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.