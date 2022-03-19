اليوم.. جامعة جنوب الوادي تنظم ملتقى "السمبوزيوم في فن النحت والخزف"

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تنظم جامعة جنوب الوادي ولأول مرة ملتقى "السمبوزيوم في فن النحت والخزف" لطلاب الجامعات والفنانين المصريين والعرب، اعتبارًا من اليوم السبت ويستمر فعالياته حتى 29 مارس الجاري، على أن يقام حفل الافتتاح في العاشرة من صباح غدٍ الأحد، في قاعة المناقشات بكلية التربية النوعية بقنا.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوي، في تصريح صحفي إن إقامة الملتقى الأول للسمبوزيوم في فن النحت والخزف لطلاب الجامعات والفنانين العرب يعد إضافة قوية للأنشطة المتنوعة التي تنفذها الجامعة، ويحقق مردودا إيجابيا على العملية التعليمية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور بدوى شحات، أن الملتقى يشهد مشاركة 8 جامعات مصرية هي جامعات "الإسكندرية، طنطا، المنوفية، الزقازيق، عين شمس، حلوان، أسيوط، وجنوب الوادي"، بجانب بعض الفنانين المصريين والعرب.

بدوره، أشار الدكتور محمد سعيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي ومستشار النشاط الفنى بالجامعة ورئيس الملتقى، إلى أن الملتقى يهدف إلى إنتاج أعمال نحتية وخزفية من قبل الطلاب والفنانين، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية بين الأساتذة والفنانين المشاركين وطلاب الجامعات، فضلا عن الاستفادة من هذه الأعمال فى تجميل وتزيين ميادين ومباني الجامعة لتصبح جامعة جنوب الوادي متحفا مفتوحا للأعمال الفنية الراقية و المتميزة.

من جهته، أكد الدكتور عمرو عبدالقادر وكيل كلية التربية النوعية بقنا لشئون التعليم والطلاب والقومسير التنفيذي للملتقى، أن هذا الملتقى يعد الحدث الأول من نوعه في الجامعة، مما يعطي لها السبق في الارتقاء بالذوق الفني من خلال الأعمال الفنية، لافتا إلى مشاركة كل جامعة بعدد اثنين أساتذة في مجال الفنون وثلاثة طلاب.

يذكر أن الملتقى يشهد مشاركة عدد من الفنانين العرب هم: يعقوب حسين العتوم من الأردن، وليلى بنت رضا الركبانى من تونس، وخالد عبدالله ميرغني من السودان، وإكرام حامد الأشقر من لبنان.