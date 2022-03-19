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مواطنة للسيسي: "الدنيا غلاء.. والمنافذ مش موجودة في كل مكان".. والرئيس يرد (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء جولته، اليوم الجمعة، لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر الذين تصادف وجودهم أثناء مروره لمتابعة المشروعات القومية على الطرق والمحاور.

وهنأ الرئيس السيسي المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما حرص على الاستفسار عن أحوالهم المعيشية، والاستماع لمطالبهم.

وقالت إحدى المواطنات: "والله يا ريس الدنيا غلا، والأسعار مش كويسة، عايشين أسرتين في بيت واحد، وجوزي بيشتغل في محل كبابجي".

وسأل الرئيس: "هل لسة الأسعار غالية بعد كل المنافذ اللي إحنا فتحناها؟"، وردت: "المنافذ كويسة طبعًا، بس إحنا مش بنروحها مش موجودة في كل مكان".

وأضاف الرئيس: "أهم حاجة تقدموها لأولادكو التعليم، أهم حاجة في الدنيا التعليم، كل سنة وأنتوا طيبين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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