أخبار مصر

السيسي يسأل إحدى المواطنات: "أخبار الأسعار أيه؟" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء جولته، اليوم الجمعة، لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر الذين تصادف وجودهم أثناء مروره لمتابعة المشروعات القومية على الطرق والمحاور.

وهنأ الرئيس السيسي المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما حرص على الاستفسار عن أحوالهم المعيشية، والاستماع لمطالبهم.

وقالت إحدى المواطنات: "كان نفسي أقابلك يا ريس، أنا سعيدة أوي"، ورد عليها الرئيس السيسي: "كتر خيرك".

وأضافت: "والله كل حاجة كويسة، وكل حاجة جميلة، ربنا يخلينا يا ريس"، وسأل الرئيس: "أيه أخبار الأسعار؟"، وردت: "لسة مشتريتش والله يا ريس".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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