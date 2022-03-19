صاحب مخبز للسيسي: "الأسعار غليت في العالم".. والرئيس: "إنت مالك.. إحنا زودنا عليكو الدقيق؟!" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء جولته، اليوم الجمعة، لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر الذين تصادف وجودهم أثناء مروره لمتابعة المشروعات القومية على الطرق والمحاور.

وهنأ الرئيس السيسي المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما حرص على الاستفسار عن أحوالهم المعيشية، والاستماع لمطالبهم.

وسأل الرئيس أحد المواطنين الذي قال إنه يمتلك الفرن، ليسأله الرئيس: "بتبيع الرغيف بكام؟".

وقال المواطن: "الخبز الحر بنبيعه بنصف جنيه والعادي بشلن"، ليرد الرئيس: "بيتكلف 65 قرشًا يعني بتبيعه بأقل من تمنه؟! وبتعمل كام رغيف في اليوم؟"، ليجيب صاحب المخبز: "ببيعه بنصف جنيه والله، وبعمل حسب الشغل يعني 15 ألف رغيف في اليوم".

وسأل الرئيس السيسي صاحب المخبز: "تفتكر ليه في غلاء في الأسعار؟"، ليرد أحد المواطنين: "عشان الأسعار في العالم كله غليت"، وليعود الرئيس ويؤكد: "هو أنت مالك بالعالم، إجنا غلينا عليكو سعر الدقيق؟"، وأجاب المواطن: "لا يا ريس".