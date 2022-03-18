شكرا لقرائتكم خبر عن ‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أمنى حقيقة الفيديو الذى تداولته بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يزعم فيه تعنت وزارة النقل ضده، وقيامها بإزالة منزله لصالح أحد المشروعات.

‎وبالفحص تبين أن الفيديو قديم منذ نهاية عام 2021، وقامت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة بثه، بينما الحقيقة أن الإزالة الواردة بمقطع الفيديو لم تتم.

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وتبين أنه يخص أخد المنازل بمنطقة كانت معدة كخط سير لمحور ترعة الزمر، وتم تغيير خط سير المحور والتراجع عن تلك الإزالات بعيدا عن تلك المنطقة، وقال المصدر أنه تم تحديد الشخص وراء تداول هذا الفيديو، وأكد المصدر الأمنى أنه جار ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.