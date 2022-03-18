شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا بدأت مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن أوكرانيا بدأت مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، من أن أي شحنة تنقل أسلحة إلى أوكرانيا ستعتبر "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية، بينما تمضي قدما في العملية العسكرية التي بدأتها أواخر الشهر الماضي.

وفقا لشبكة ايه بي سي، تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا طلب المساعدة العسكرية في قتالها ضد القوات الروسية.

وقال لافروف يوم الجمعة لقناة آر تي: "قلنا بوضوح أن أي شحنة تتحرك إلى الأراضي الأوكرانية نعتقد أنها تحمل أسلحة ستكون هدف امشروعا.. أنها لعبة عادلة"، وأضاف "هذا واضح لأننا ننفذ العملية التي تهدف إلى إزالة أي تهديد لروسيا الاتحادية قادم من الأراضي الأوكرانية".