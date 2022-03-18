شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الإسكان: ممشى أهل مصر يمتد على مستوى الجمهورية وليس القاهرة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن ممشى أهل مصر سيمتد على مستوى الجمهورية وليس القاهرة فقط، وسيكون مفتوح أمام جميع فئات المجتمع دون دفع أى رسوم، وليس مقصورا على أحد، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والممتدة من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو، بمسافة 1.8 كيلو متر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، أن "مشروع أهل مصر من مسماه هو ممشى لكل المصريين، ولكل فئات المجتمع، متابعا: "كورنيش النيل في أجزاء كثيرة منه كانت مخصصة لبعض الفئات الخاصة، ومكنش سهل على المواطن أنه يستمتع على النيل إلا من خلال الجلوس على الكبارى".

ولفت إبراهيم إلى أن القاهرة الكبرى تفتقد للمسطحات الخضراء، ومن هنا يأتى دور ممشى أهل مصر ليكون مكان ترفيهى وثقافى للمدن المصرية، موضحًا أنه كي نضمن استمراريته تم إسناده لجهة ستكون مسئولة عن تنظيفه وصيانته وتوفير الأمن.

وتابع: "نستعين بشركات متخصصة فى إدارة تلك المشروعات، ودور الدولة رقابى على الشركات"، منوها أن مشروع ممشى أهل مصر متكامل وسيكون في كل المدن المصرية الواقعة على كل ضفاف النيل والبحر أيضًا.