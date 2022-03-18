شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستجيب لمواطنة ويأمر بنقلها لتلقى الرعاية الطبية بمجمع الجلاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مرور الرئيس، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن احوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.

وتوقف الرئيس السيسي أثناء جولته اليوم للحديث مع سيدة من المواطنين، حيث استجاب لطلباتها وأمر بنقلها الفوري لتلقى الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.