شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين عن مناقصة محدودة رقم 11 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد)، والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 مايو 2022.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلنت عن مناقصة لاستيراد دواجن مجمدة وأن فترة وصول الدواجن من خلال المناقصة من 1 إلى 15 مايو ومن 16 إلى 31 مايو، وأن الحد الأدنى للكمية المعروضة 1000 طن للدواجن الكاملة، و500 طن لأفخاذ الدواجن طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وأن العرض مصحوباً بخطاب ضمان ابتدائي غير مشروط لصالح هيئة السلع التموينية، بواقع 50 ألف دولار طبقاً لكراسة الشروط، على تقدم العروض على أساس التوريد CIF ميناء الوصول في حالة التوريد من أكثر من منشأ يتم تحديد السعر CIF لكل منشأ على حدة الدفع At Sight باعتماد مستندى.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، فى توفير كافة منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى مع ضخ كميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين طوال الوقت فى ظل وجود مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد عدده أشهر، حيث نجحت الوزارة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى تامين وجود مخزون من كافة السلع الأساسية، وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أى أزمات طوال فترة جائحة كورونا.