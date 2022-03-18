شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك المارونى يصل القاهرة للقاء عدد من الشخصيات السياسية والدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل إلى دار المطرانية المارونية بمصر الجديدة، البطريرك المارونى مار بشارة بطرس الراعى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، فى زيارة للقاهرة تستغرق 5 أيام، حيث سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعددا من الشخصيات السياسية والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية فى مصر.

وذكر المركز "المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" فى بيان له مساء اليوم، أنه كان فى استقبال الراعى لدى وصله، المطران جورج شيحان مطران مصر والسودان والزائر الرسولى على شمال أفريقيا ، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة ، والاباتي بيير نجم الاب العام للرهبانية المريمية المارونية بلبنان ، والأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر ، والخوري نبيل هب الريح راعي كنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر .

ومن المقرر أن يلتقى البطريرك ظهر غدا السبت، بقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الأسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر الباباوي بالعباسية.



وصول البطريرك المارونى



جانب من وصول البطريرك المارونى