شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأسبوع لوزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض وزارة الشباب والرياضة أبرز ما قامت به من أنشطة وبرامج متنوعة على مدار الأسبوع الماضى، وكذا لقاءات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وافتتاحاته لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وحضوره مجموعة من اللقاءات الحوارية والملتقيات والمؤتمرات، وافتتاح بطولة العالم للجمباز.



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