شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس ذكرى الأربعين للأنبا يوحنا قلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس مساء اليوم الجمعة، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس ذكرى الأربعين للأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى الشرفى للأقباط الكاثوليك، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وشارك فى الصلاة أعضاء السينودس البطريركى المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، وشمامسة الكلية الإكليريكية، بالإضافة إلى محبى الأنبا يوحنا قلته، وألقى البطريرك كلمة العظة حول الراحل، مؤكدًا على تفانيه فى خدمة الكنيسة طوال مدة خدمته.

وفى نهاية القداس الألهى، شكر الأنبا كيرلس وليم، المدبر البطريركى لإيبارشيّة أسيوط للأقباط الكاثوليك كل من قدم واجب العزاء في انتقال الأنبا يوحنا قلته سواء بالحضور أو بالاتصال، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى.



الأنبا إبراهيم إسحاق



البطريرك إبراهيم إسحاق



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