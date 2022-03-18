شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط راكبين حاولا تهريب موبايلات أسفل ملابسهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكبين حاولا تهريب تليفونات أسفل الملابس التي يرتدونها وأيضا ادوية ومستلزمات اخري داخل حقائبهما، أثناء انهاءالإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الاماراتية من دبي.

استوقف إبراهيم لدسوقي مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء خروجه من بوابة اللجنة والذي انكرحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيشحقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة ميار أسامة مأمور الجمرك والتي تلاحظ لهاوجود عبوات تكرارية متماثلة، قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 ، بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر وجود 37 وحدة وجهاز وعبوة دوائية، وبتفتيش الراكب ذاتيا، وجد 11 تليفون محمول خبأهم أسفل البنطلون الذي يرتديه، وعلي نفس رحلة الطيران، تم ضبط راكب آخر بنفس الملابسات، حيث أخفي 12 تليفون محمول أيضا اسفل ملابسه، وأيضا 55 جهاز، ووحدة وعبوة دوائية داخل حقائبة، ضم فريق الضبط في الحالة الثانية كل من تامر عبد الله، مأمور اللجنة الجمركية، وأحمد الشريف، رئيس قسم التفتيش علي جهاز الفحص، وعبد الرحمن سيد مأمور الجمرك، باشراف أحمد أبو بكرفؤاد مدير الحركة. أمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرةالدولي.