"السلع التموينية" تعلن تفاصيل مناقصة لاستيراد زيت الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مناقصة زيت مستورد رقم (16) لعام 2022/2021 لشراء 30 ألف طن زيت صويا و آلاف طن زيت عباد.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم الجمعة- أن المناقصة تأتي في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن وصول الزيت في الفترة من 5 إلى 25 مايو المقبل.

ونوهت بأن جلسة فض المظاريف والبت ستكون يوم الثلاثاء المقبل على أن يقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك (على أساس 180 يومًا بتسهيلات موردين)، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.