السيسي يستجيب لعلاج مسنة: "والله العظيم تحت أمرك.. أي حاجة هنعملها عشانك"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مرور الرئيس، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.

وتوقف الرئيس السيسي أثناء جولته اليوم للحديث مع سيدة من المواطنين، حيث استجاب لطلباتها وأمر بنقلها الفوري لتلقي الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

وطلبت إحدى السيدات من الرئيس السيسي التدخل وعلاجها قائلة: "والنبي يا ابني أقف معايا"، ليرد الرئيس السيسي: "والله العظيم كل حاجة هنعملها، تحت أمرك".

ووجه الرئيس: "شوفوا الحاجة حالًا، تطلع أدامي"، بينما نقلت السيدة من خلال سيارة إسعاف إلى مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة".

وقالت السيدة: "أنا كنت بوقف الأتوبيس عشان أركب، لاقيت اللي بيقولي كلمي يا حاجة، قولتله أكلم مين، قالي كلمي السيسي.. إنسان طيب جدا جدا، هو اللي جابني هنا، وقالهم ودوها المستشفى على طول، وأي حاجة أعملوهالها".