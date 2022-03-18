بالصور.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "ممشى مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- زياد أحمد:

افتتح مساء اليوم، المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بطول كيلو و800 متر، والذي نفذته شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه.

ولقي الافتتاح إقبال جماهيري كبير من المواطنين الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية لأول يوم من افتتاح المرحلة الأولى لممشى أهل مصر.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى متاحة لكل المصريين بشكل مجاني، وأن عمليات الإنشاءات مستمرة في المرحلة الثانية بطول 4 كيلو مترات على جانبي النيل ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 6 أشهر.

تضم المرحلة الأولى 19 مبنى مختلفًا، و62 محلًا بمساحات مختلفة و5 كافتريات و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.