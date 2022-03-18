​وداعًا للشتاء.. "البحوث الفلكية" يعلن موعد بداية الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد بدء فصل الربيع فلكياً الاعتدال الربيعي، موضحًا أنه يـوم 21 مـن شـهر مـارس الحالي (الاعتـدال الربيعـي).

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أنه بعد بدء فصل الشتاء مباشرة يوم 21 ديسمبر (يـوم الانقـلاب الشـتوي) تبـدأ حركـة الشـمس ً تدريجيـا نحـو الشـمال مقتربـة مـن خـط الاسـتواء، فتـزداد فتـرة إشـراقها فـي نصـف الكـرة الشـمالي وتنقـص فـي النصـف الجنوبـي، وهكـذا حتـى تتعامـد أشـعتها تمامًـا علـى خـط الاسـتواء حـول يـوم 21 مـن شـهر مـارس (الاعتـدال الربيعـي،) فيتسـاوى طـولًا الليل والنهار (12 سـاعة لـكل منهما) لجميع الأماكـن علـى سـطح الكـرة الأرضيـة.

وتابع: ويحـدث الاعتـدال الربيعـي فـي النصـف الشـمالي للكرة الأرضيـة والاعتـدال الخريفـي فـي النصـف الجنوبـي. وفـيمـا يلـي جـدول يوضـح أحـوال الكـرة الأرضيـة خـلال الاعتداليـن الربيعـي والخريفي. وفى هذا اليوم تشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغرب من نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوى آشعة الشمسي على نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي هذا الموعد يكون ربيعًا في نصف الكرة الشمالي بينما يكون خريفًا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي وتكون الشمس فوق رأسك تمامًا وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء حيث لا يكون لك ظلًا على الأرض في هذا اليوم.

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