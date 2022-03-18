إخماد حريق مخلفات في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حاصرت قوات الحماية المدنية بالجيزة نيران حريق مخلفات اندلع بمركز منشأة القناطر، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة واترفاع ألسنة النيران بقرية منشأة رضوان.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع شمال أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات بقرية المنصورية، وتم الإخماد دون إصابات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.