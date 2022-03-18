السيطرة على حريق مخلفات خلف مطار إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل مدرسة خلف مطار إمبابة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الشمال.

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات بشارع المطحن، وتم الإخماد دون إصابات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.