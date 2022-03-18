شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس الأمريكى يقر مشروع قانون لحظر التمييز على أساس "تسريحة الشعر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة تشريعا يحظر التمييز على أساس العرق في التوظيف وضد أولئك المشاركين في البرامج المدعومة اتحاديًا ، وبرامج الإسكان ، وأماكن الإقامة العامة.

وفقا لشبكة سي ان ان، صوّت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون لتمرير قانون CROWN ، والذي يرمز إلى "خلق عالم محترم ومنفتح للشعر الطبيعي"، حيث يسعى مشروع القانون إلى الحماية من التحيز المستند إلى شكل الشعر بما في ذلك، اللف، والضفائر ، وعقد البانتو.

وقالت النائبة الديمقراطية بوني واتسون كولمان من نيوجيرسي ، الراعية لمشروع القانون ، في بيان: "غالبًا ما يُعتبر الشعر الأسود الطبيعي" غير احترافي "لمجرد أنه لا يتوافق مع معايير الجمال الأبيض". "التمييز ضد الشعر الأسود هو تمييز ضد السود".

يتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، وقالت إدارة بايدن هذا الأسبوع إنها "تدعم بقوة" قانون CROWN و "تتطلع إلى العمل مع الكونجرس لسن هذا التشريع والتأكد من تنفيذه بشكل فعال".

وقالت النائبة الديمقراطية كوري بوش من ميسوري يوم الجمعة أمام مجلس النواب قبل التصويت: "بصفتي امرأة سوداء احب ضفائري ، أعرف شعور العزلة بسبب طريقة تسريحي لشعري هذه هي المرة الأخيرة التي نقول فيها لا مزيد من الإهانة والتمييز ضد السود بسبب تسريحات الشعر نفسها التي تستفيد منها الشركات. لا مزيد من جعل السود يشعرون وكأن علينا تصويب شعرنا لنعتبر محترفين ".

اعترض الجمهوريون على مشروع القانون ، بحجة أن القانون الفيدرالي يغطي بالفعل هذا النوع من التمييز وأن الديمقراطيين يجب أن يركزوا على قضايا أخرى ، مثل التضخم وارتفاع أسعار الغاز.

قال النائب الجمهوري جيم جوردان من ولاية أوهايو يوم الجمعة: "أربعة عشر شهرًا من الفوضى ونحن نعد مشروع قانون بشأن الشعر" ، مضيفًا "آمل أن نتمكن فعليًا من التركيز على الأشياء التي تهم الشعب الأمريكي".

يعد قانون CROWN بالفعل قانونًا في أكثر من اثنتي عشرة ولاية ، بعد أن كانت كاليفورنيا أول من أقره في عام 2019. قدمت ماساتشوستس مؤخرًا نسختها من قانون CROWN في مجلس الولاية ، الذي يرأس الآن مجلس الشيوخ بالولاية.