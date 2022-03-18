شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: غرق 12 مهاجرا على الأقل غالبيتهم من سوريا قبالة ساحل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية ، في خبر عاجل لها منذ قليل، غرق 12 مهاجرا على الأقل غالبيتهم من سوريا قبالة ساحل تونس.

وفى وقت سابق توفى شخصان وجُرح ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف محافظة حماة وسط سوريا. وقالت صحيفة "الوطن" المحلية إن انفجارا وقع في منطقة الرهجان بريف سلمية الشمالي الشرقي، ووصفت الإصابات الناجمة عنه بأنها "بالغة".

ونقلت عن مصدر طبى فى مستشفى "اللواء الشهيد قيس أحمد حبيب الوطني" بسلمية، أنه تم نقل جثماني الشابين، وإسعاف المصابين للمشفى، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.