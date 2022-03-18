شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ فحص بيانات خريجى الرعاية اللاحقة لتسليمهم وحدات سكنية أول أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ بدء فحص بيانات خريجى الرعاية اللاحقة من أبناء دور الرعاية لبدء تسليمهم الوحدات السكنية أول أبريل
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن الوزارة تقوم بتسهيل كفالة الأطفال فى الاتجاه إلى "اللامأسسة" حيث تيسر الوزارة إجراءات كفالة الأطفال بدلا من مؤسسات الرعاية، وتسهيل الإجراءات، وتم استقبال 2700 طلب لكفالة الأطفال، حتى وصل الطلب أكثر من عرض الأطفال تحت سن العامين، كذلك تم إنشاء خط ساخن يعمل عليه خريجو دور الرعاية لاستقبال الشكاوى من الأطفال لرصد المشكلات على الفور وحلها .
وأضافت القباح أنه تم تخصيص 600 شقة لابناء دور الرعاية، وسيتم توفير 600 شقة آخرى لهم، وذلك لمن تجاوز 21 عاما، ويتم تقسيم الأبناء بدور الرعاية من 0 إلى 3 سنوات، ثم إلى 6 سنوات، ومن 6 إلى 12 سنة، كما يتم إعطاء الأطفال دروسا حول الأخلاق والدين، إلى جانب تدريبهم رياضيا