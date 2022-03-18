التضامن تبدأ فحص بيانات خريجى الرعاية اللاحقة لتسليمهم وحدات سكنية أول أبريل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ بدء فحص بيانات خريجى الرعاية اللاحقة من أبناء دور الرعاية لبدء تسليمهم الوحدات السكنية أول أبريل

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن الوزارة تقوم بتسهيل كفالة الأطفال فى الاتجاه إلى "اللامأسسة" حيث تيسر الوزارة إجراءات كفالة الأطفال بدلا من مؤسسات الرعاية، وتسهيل الإجراءات، وتم استقبال 2700 طلب لكفالة الأطفال، حتى وصل الطلب أكثر من عرض الأطفال تحت سن العامين، كذلك تم إنشاء خط ساخن يعمل عليه خريجو دور الرعاية لاستقبال الشكاوى من الأطفال لرصد المشكلات على الفور وحلها .

وأضافت القباح أنه تم تخصيص 600 شقة لابناء دور الرعاية، وسيتم توفير 600 شقة آخرى لهم، وذلك لمن تجاوز 21 عاما، ويتم تقسيم الأبناء بدور الرعاية من 0 إلى 3 سنوات، ثم إلى 6 سنوات، ومن 6 إلى 12 سنة، كما يتم إعطاء الأطفال دروسا حول الأخلاق والدين، إلى جانب تدريبهم رياضيا