شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بداية فصل الربيع فلكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد البحوث الفلكية والجيو فيزيقية أنه بعـد بدء فصل الشتاء مباشرة يوم 21 ديسمبر ( يـوم الانقـلاب الشـتوى) تبـدأ حركـة الشـمس ً تدريجيـا نحـو الشـمال مقتربـة مـن خـط الاسـتواء، فتـزداد فتـرة إشـراقها فـي نصـف الكـرة الشـمالي وتنقـص فـي النصـف الجنوبـى، وهكـذا حتـى تتعامـد أشـعتها ً تمامـا علـى خـط الاسـتواء حـول يـوم 21 من شـهر مـارس (الاعتـدال الربيعـى) فيتسـاوى طـولا الليل والنهار (12سـاعة لـكل منهما) لجميع الأماكـن علـى سـطح الكـرة الأرضيـة.

وأوضح المعهد في بيان له أن الاعتـدال الربيعـى يحدث فـى النصـف الشـمالى للكرة الأرضيـة والاعتـدال الخريفـى فـى النصـف الجنوبـى.

وفـيمـا يلـى جـدول يوضـح أحـوال الكـرة الأرضيـة خـلال الاعتداليـن الربيعـي والخريفي. وفى هذا اليوم تشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغرب من نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي اشعة الشمسي على نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي هذا الموعد يكون ربيعا في نصف الكرة الشمالي بينما يكون خريفا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة اذا كنت من سكان خط الاستواء حيث لا يكون لك ظلا على الأرض في هذا اليوم.