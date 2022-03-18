شكرا لقرائتكم خبر عن كبير المفاوضين الروس: اقتربنا من التوافق مع أوكرانيا على عدم دخول الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كبير المفاوضين الروس، إن بلاده اقتربت من التوافق مع أوكرانيا على وضعها المحايد وعدم دخول الناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف كبير المفاوضين الروس: المحادثات مع كييف في منتصف الطريق فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح من أوكرانيا.

وتابع كبير المفاوضين الروس: هناك تفاصيل يجري التشاور بشأنها تتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وفى وقت سابق حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، من أن أي شحنة تنقل أسلحة إلى أوكرانيا ستعتبر "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية، بينما تمضي قدما في العملية العسكرية التي بدأتها أواخر الشهر الماضي.

وفقا لشبكة ايه بي سي، تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا طلب المساعدة العسكرية في قتالها ضد القوات الروسية.

وقال لافروف يوم الجمعة لقناة آر تي: "قلنا بوضوح أن أي شحنة تتحرك إلى الأراضي الأوكرانية نعتقد أنها تحمل أسلحة ستكون هدف امشروعا.. أنها لعبة عادلة"، وأضاف "هذا واضح لأننا ننفذ العملية التي تهدف إلى إزالة أي تهديد لروسيا الاتحادية قادم من الأراضي الأوكرانية".