شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توفير 6000 منفذ و1300 مجمع استهلاكى لبيع السلع بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة خلال موجة ارتفاع الأسعار غير المبررة، قامت بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار، موضحا أن رئيس الوزراء أصدر قرار ببدء المعارض قبل موعدها لإتاحة الفرصة أمام المواطن المصري للحصول على السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "نجحت وزارة التموين في إقامة معارض أهلا رمضان التي لاقت استحسانا كبيرا من المواطن المصري، حيث تتوافر فيها السلع بأسعار مخفضة من 20 لـ 35%، وهناك 6000 منفذ من وزارة التموين بمختلف محافظات الجمهورية و1300 مجمع استهلاكي".

وقال: "تم إطلاق 1060 شادر على مستوى الجمهورية في المناطق الأكثر احتياجا، بتخفيضات كبيرة وجودة مرتفعة، وهناك إقبال كبير من المواطنين على المعارض، بالإضافة إلى توافر أسواق متنقلة تحمل من طن ونصف حتى 5 أطنان".