شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء بتتغير فى عهد الرئيس السيسى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، فى الذكرى الـ33 على تحرير طابا.. 7 سنوات من البناء والتعمير.. سيناء بتتغير فى عهد الرئيس السيسى.. أرض الفيروز تشهد عددا من المشروعات القومية العملاقة.. تشييد الطرق والجسور والأنفاق ومحاور الربط أولى خطوات التنمية المتكاملة.

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ـ فى الذكرى الـ33 على تحرير طابا.. 7 سنوات من البناء والتعمير.. سيناء بتتغير فى عهد الرئيس السيسى.. أرض الفيروز تشهد عددا من المشروعات القومية العملاقة.. تشييد الطرق والجسور والأنفاق ومحاور الربط أولى خطوات التنمية المتكاملة

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