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وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يشهدان توزيع 2 طن من لحوم صكوك الإطعام

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الجمعة، توزيع 2 طن من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظة.

 

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتى فى إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومشاركة فى احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم المصرى على مدينة طابا.

 

ويذكر أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظة وصل إلى 3 أطنان منذ انطلاق المشروع.

 

من جانبه، أشاد اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمشروع لحوم صكوك الإطعام من الأوقاف ودقته وجودة اللحوم ومستوى الأداء فى مختلف جوانبه ومن أهمها مراعاة الأبعاد الإنسانية للمشروع.

 

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 وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء 

 

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 توزيع اللحوم 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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