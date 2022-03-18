شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يشهدان توزيع 2 طن من لحوم صكوك الإطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الجمعة، توزيع 2 طن من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتى فى إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومشاركة فى احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم المصرى على مدينة طابا.

ويذكر أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظة وصل إلى 3 أطنان منذ انطلاق المشروع.

من جانبه، أشاد اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمشروع لحوم صكوك الإطعام من الأوقاف ودقته وجودة اللحوم ومستوى الأداء فى مختلف جوانبه ومن أهمها مراعاة الأبعاد الإنسانية للمشروع.



وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء