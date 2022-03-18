شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: أعداد التماسيح النيلية أقل بكثير من أن تشكل خطرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بالإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، فى وزارة البيئة، أنه لايوجد دراسات عن حجم الأعداد الحقيقية للتماسيح النيلية، ببحيرة ناصر في مصر حتى هذه اللحظة، الا انه تم مؤخرا عمل دراسة تؤكد أن أعداد التماسيح ببحيرة ناصر أقل بكثير من أن تشكل عبئا، ولا تهدد الأنشطة البشرية أوالثروة السمكية بمصر، على عكس الشائعات المنتشر، فهذا حديث عارى تماما من الصحة وبدون أى دراسات علمية.

وحول حققية التصدير للتماسيح النيلية للخارج من عدمها قال المصدر:" أنه لا يتم تصدير التماسيح للخارج، لأنها محمية بالتشريعات الوطنية والدولية، وخاصة طبقا لبنود اتفاقية التجارة الدولية الخاصة بالانواع الحيوانية والنباتية، المهددة بخطر الانقراض، حيث أن اتفاقية "سايتس" المعنية بتنظيم الاتجار الدولي بالنباتات والكائنات المهددة بالانقراض