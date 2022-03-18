شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الطبيب.. نقابة الأطباء تكرم شيوخ وشهداء المهنة والأمهات المثاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت النقابة العامة لاطباء مصر، ضمن احتفالية النقابة بيوم الطبيب المصرى الرابع والاربعون، عدد من شيوخ المهنة وعدد من شهداء المهنة في جائحة الكورونا، فضلا عن عدد من صحفيي الملف الطبي ومحرري ملف نقابة الأطباء.

وشملت التكريمات الدكتور وجدي امين مدير مستشفيات الصدر بوزارة الصحة والدكتور محمد حفني نقيب اطباء السويس، ونقيب اطباء جنوب سيناء، والدكتورة جيهان العسال استاذ الامراض الصدرية بطب عين شمس والدكتورة نهي عاصم استاذ مساعد الصحة العامة بكلية طب القصر العيني من اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، والدكتور محمد رشاد مدير مستشفي الداخلة العام والدكتور هاني فؤاد رئيس فرع اسعاف سوهاج والدكتور عزت السعيد رئيس فرع اسعاف الدقهلية.

وأشارت الدكتورة إيمان سلامة إلى أن احتفالية هذا العام شملت تكريم الأطباء و الطبيبات فى محاور مختلفة، حيث تم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن و كذلك تكريم أسماء شهداء النقابيين مثل الدكتور مايكل وجيه يوسف عضو مجلس نقابة أطباء اسيوط السابق، والدكتور محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية السابق، إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين ما زالوا يثروا العمل النقابي مثل الدكتور أسامة عبد الحي و الدكتورة .نجوى الشافعي.

كما تم تكريم أسماء شيوخ المهنة الراحلين مثل الدكتور فاروق مراد و الدكتورة رجاء طه أحمد منصور، و كذلك تكريم شيوخ المهنة مستمري العطاء مثل الدكتور يحي الرخاوي أستاذ الطب النفسي و الدكتور جمال أبو السرور أستاذ أمراض النساء و التوليد، إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة.

يذكر أنه يحتفل بيوم الطبيب المصري في 18 مارس من كل عام و ذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر و الشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس عام 1827.