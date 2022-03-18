شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد منطقة مصر القديمة ويستفسر عن أحوال المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنيين والأسر التي تصادف وجودهم اثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.