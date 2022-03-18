شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يفتتح أول نقطة إغاثة على الحدود الأوكرانية البولندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح فريق الإغاثة الدولى الثانى للهلال الأحمر المصرى الذي يرأسه المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر ويشرف على غرفة العمليات به السيد لطفى غيث، أول نقطة خدمات إغاثية فى دولة بولندا فى معبر مديكا، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي وحرصه على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية، وفي خطوة مكملة لما تقوم به الدولة المصرية لدعم إجلاء وعودة المصريين إلي البلاد.

وذكر بيان للهلال الأحمر المصرى اليوم، أن ذلك يأتى عقب جهود التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والدعم من وزارة الخارجية المصرية متمثلة في السفارة المصرية بولندا، والجهود التنسيقية مع الصليب الأحمر البولندي و الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث تكون نقطة الخدمات هى محطة اطمئنان للمصريين والعرب العائدين من أوكرانيا تسمح لهم بتيسير عملية عودتهم إلي البلاد من خلال تيسير أوراقهم و توفير خطوط الهاتف للاطمئنان على ذويهم، و كذلك توفير الخدمات اللوجيستية المجانية من انتقالهم من المعبر وحتى مطار وارسوا تمهيدا لعودتهم الى البلاد.

ويقوم فريق من المتطوعين الذين تم تدريبهم تدريبا مكثفا على هذا العمل من اجل ضمان جودة تقديم الخدمات.

ويذكر أن الهلال الأحمر المصري قد قام بتفعيل نقطتي خدمات إغاثية مماثلة في دولة رومانيا عبر معبر سيريت ومعبر سيجيت تقوم بتقديم الخدمات الانسانية للمصريين والعرب العائدين الى البلاد.