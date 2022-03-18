شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: كل الأديان ممثلة فى العملية الروسية بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه في احتفال مخصص لذكرى ضم شبه جزيرة القرم: كل الأديان ممثلة في العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الرئيس جو بايدن سيهدد نظيره الصيني شي جين بينغ بتدابير مضادة في حال قدمت الصين "دعما للهجوم الروسي" على أوكرانيا.

وقال بلينكن أمام الصحافة: "نحن قلقون حيال واقع أنهم يفكرون في مساعدة روسيا مباشرة بمعدات عسكرية ستُستخدم في أوكرانيا".

وأضاف: "سيتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس شي، وسيقول له بشكل واضح إن الصين ستتحمل مسئولية أي خطوة تهدف إلى دعم الهجوم الروسي، ولن نتردد في فرض عقوبات مكلفة عليه".

وأشار إلى أن الصين تتحرك في الاتجاه المعاكس برفضها إدانة هذا العدوان بينما تسعى إلى تصوير نفسها على أنها حكم محايد.