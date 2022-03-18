شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: العمليات فى أوكرانيا هدفها الحماية من الانقلابين والنازيين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "الهدف من العملية العسكرية في أوكرانيا، هو الحماية من الانقلابيين والنازيين الجدد، وكذلك التخلص من "الإبادة الجماعية" التي كان يتعرض لها سكان دونباس.

وأضاف وسط حشود مليونية للاحتفال بـ"الذكرى الثامنة لاستعادة القرم": "أهالي القرم فعلوا الصواب عندما رفضوا النازيين الجدد".

وأكد الرئيس الروسي الذى شارك في حفل بالعاصمة موسكو بمناسبة ذكرى انضمام شبه جزيرة القرم إلى بلاده: "فعلنا الكثير لتحسين أوضاع الناس في القرم".

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الثالث والعشرون على التوالي، اليوم الجمعة، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.