شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جارى العمل على تنفيذ لائحة قانون زراعة الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أن تكليف الأطباء من الموضوعات الهامة التي تشغل بال شباب الأطباء، وأن الوزارة ترحب بكل المقترحات التي تقدم من نقابة الأطباء أو من شباب الأطباء حتي يتثني للوزارة تطبيق أفضل نظام.

وأضاف الوزير، خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب الـ44: جارى العمل على تنفيذ لائحة قانون زراعة الأعضاء بكل موادها، وعن قانون الأبحاث والتجارب السريرية التي صدرت لائحته التنفيذية منذ أيام سيعمل علي توطين صناعة الدواء في مصر.

وفيما يخص هجرة الأطباء، نوه الدكتور خالد عبدالغفار، أن هجرة الأطباء علي مستوي الدولة يعد ناقوس خطر، والمشكلة تكمن في شقين نعمل علي حلهما الأول جزء مادي والثاني جزء تدريب وتعليم وتشجيع، لافتا إلي أهمية وجود طبيب مصري يقدم الخدمة الصحية للمواطن المصري.

وتحدث الوزير عن التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر الذي يعمل علي تحسين أجور الأطباء، موضحا أنه الآن جاري العمل علي تحويل التشغيل التجريبي في محافظة الإسماعيلية إلي تشغيل كامل، وكذا العمل علي بدء التشغيل في محافظتي أسوان والسويس.

وهنأ وزير التعليم جميع الأطباء، مشيدا بجهدهم المستمر علي في تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضي.