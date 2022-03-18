شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بواشنطن يدعو لمواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين فى مقال بنيوزويك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا السفير معتز زهران، سفير مصر لدى واشنطن، إلى مواصلة تعزيز الشراكة المصرية الأمريكية، وتحدث عن موافقة الكونجرس مؤخرا على صفقة طائرات عسكرية لمصر، وقال إنه عصر تنافس القوى العظمى وعدم الاستقرار فى أوروبا والتوترات فى منطقة المحيطين الهندى والهادى ومخاوف انتشار الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، فإننا نرحب بموافقة كلا الحزبين على دعم الكونجرس الأمريكى كعمل لتجديد المعدات العسكرية القديمة لدى مصر.

وفى مقال له بمجلة نيوزويك الأمريكية، اليوم الجمعة، قال السفير زهران إنه فى الوقت الذى يتعامل فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن وقادة الكونجرس مع أزمة أوكرانيا، فإن الشراكة المصرية الأمريكية فى الأمن القومى كانت محط الأنظار الوطنية مؤخرا. ففى الكونجرس الأمريكى، اعترفت أغلبية كاسحة من صناع القرار الأمريكى مجددا بأهمية الحلفاء الإستراتيجيين مثل مصر، ووافقوا على بيع طائرات ومعدات عسكرية ستسمح لمصر والولايات المتحدة بالقيام بمهام فى مصلحة كلا البلدين، والعمل لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار السفير إلى أن الصفقة التى تمت مناقشتها مؤخرا فى الكونجرس تركز بشكل خاص على طائرات النقل العسكرى سى 130. وتمتلك مصر بالفعل أسطولا من تلك الطائرات التى سبق الحصول عليها من الولايات المتحدة، لكن مثل كل المعدات العسكرية، فإن هذه الطائرات لديها عمر افتراضى وتحتاج إلى تجديد واستبدال مستمر، لذلك من المنطقى أن تنظر مصر إلى شركائها فى الولايات المتحدة من أجل ذلك، لاسيما بالنظر إلى الدور المركزى الذى تلعبه طائرات سى 130 فى المصلحة المشتركة لكلا البلدين.

وتحدث السفير زهران عن عمق الشراكة العسكرية بين مصر والولايات المتحدة، وقالت إنها تتجسد فى مناورات النجم الساطع التى تشهد انضمام المئات من الأفراد العسكريين الأمريكيين لنظرائهم المصريين فيما يعتبر أهم مناورة تدريبات عسكرية تجرى كل عامين فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وشدد على أن مصر والولايات المتحدة وحلفائهما مستعدين للرد سريعا على الأزمات فى المنطقة معا بفضل هذه التدريبات.