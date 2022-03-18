شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: فقدان 1300 شخص تحت أنقاض مسرح مدينة ماريوبول نتيجة قصف روسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الأوكرانية نقلا عن ليودميلا دينيسوفا، المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان، إن 1300 شخص فقدوا تحت أنقاض مسرح مدينة ماريوبول للدراما نتيجة للقصف الروسي المتواصل على المدينة.

وأضاف ليودميلا دينيسوفا، أنه تم إنقاذ 130 شخصا من تحت الأنقاض لكن مازال 1300 آخرين مفقودين، مؤكدا أن العمل جاري لإتمام عمليات الإنقاذ.

وبحسب قوله، فإن ما يقرب من 70٪ من منازل مدينة ماريوبول تضررت، مضيفا: "بالطبع ، كل البنى التحتية مدمرة ، نحن بحاجة إلى نقل المساعدات الإنسانية ، لأن الناس يجلسون في الملاجئ لمدة 17 يومًا بدون طعام ، بدون طعام ، لا خبز ولا خبز ولا شيء. لذلك ، من المهم للغاية أن يكون هناك اتفاق بشأن نقل المساعدات الإنسانية ".

وفي تصريحات سابقة وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في ماريوبول وسومي بأوكرانيا بـ "الكارثي لا دواء ولا غذاء ولا ماء"،

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الثالث والعشرون على التوالي، اليوم الجمعة، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.