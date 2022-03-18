شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر ببوخارست تتابع جهود الهلال الأحمر على الحدود الأوكرانية الرومانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية فى بوخارست، كلا من د. محمود ثروت، مدير إدارة الصحة بجمعية الهلال الأحمر المصري، والمهندس مصطفى رفعت، مشرف غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري ومسؤول الإغاثة الدولية، وذلك قبيل مغادرتهما بوخارست إلي أرض الوطن بعد مشاركة الفريق المصري في الجهود الإغاثية على الحدود الرومانية.

وقد أشاد السفير مؤيد الضلعي بالجهود المشرفة التي بذلها الفريق المصري، وكونه أول فريق عربي يشارك بهذا الشكل وهذا النشاط في الجهود الإغاثية عند المعابر الحدودية بين أوكرانيا ورومانيا، حيث قام الفريق بإنشاء خيمة دائمة للهلال الأحمر المصري عند نقطة الحدود SIRET، كما تم تدريب عدد من المتطوعين المصريين والرومانيين عند نقاط الحدود SIRET و Isacca وSighet، والذين سيقدمون خدماتهم الإنسانية كمتطوعين لدي الهلال الأحمر المصرى.

وتقديراً للجهود التي بذلتها السفارة المصرية في بوخارست من أجل تذليل كافة العقبات أمام فريق الهلال الأحمر المصري، وتسهيل قيامه بمهامه الإنسانية، وتقديم الفريق لمجموعات من المتطوعين وللمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المتواجدة علي الحدود، قام الفريق بإهداء رداء متطوعي الهلال الأحمر للسفير مؤيد الضلعي وأعضاء السفارة.