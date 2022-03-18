شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة السيارات فى نفق الأزهر وسط انتشار الخدمات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نفق الأزهر حالة من السيولة المرورية التامة أمام حركة السيارات وذلك فى الاتجاه من ميدان الأوبرا، وصولا إلى محور صلاح سالم وكذلك الأمر فى الاتجاه الآخر، كما انتظمت حركة المركبات بمعظم محاور وسط المدينة، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات بصفة دورية وإزالة أى معوقات للحالة المرورية على مدار الـ 24 ساعة.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا أمس الخميس من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ملاكي بنفق الأزهر بمنطقة وسط البلد، دون وقوع إصابات، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على إعادة تنظيم حركة السيارات مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سيارة بنفق الأزهر، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء، وإخماد النيران، وبالفحص تبين أن الحريق شب في موتور سيارة ملاكي مما أدى نشوب الحريق وتوقف حركة السيارات داخل النفق ، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة المركبات.